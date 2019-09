Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: An die Falschen geraten - Radfahrer wird ausfällig

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer ist am Dienstagmittag, 24.09.2019, in WT-Waldshut in übelster Weise ausfällig geworden, als er auf sein verkehrswidriges Verhalten angesprochen wurde. Der 30-jährige will nicht erkannt haben, dass er von einem Polizisten in Uniform gemaßregelt worden war. Gegen 15:40 Uhr war der Radfahrer auf der B 34 zwei zivilen Polizeifahrzeugen auf deren Fahrspur entgegengefahren. Aus dem Auto heraus wurde er von einem Polizeibeamten angesprochen. Sofort zeigte er sich aggressiv und wurde beleidigend, nicht nur verbal, sondern auch durch Gesten. Als er dann kontrolliert wurde, setzte er seine Beleidigungen fort. Zu seiner Entschuldigung gab er vor, die Polizisten nicht erkannt zu haben. Außerdem hatte der Mann noch eine geringe Menge Rauschgift bei sich. Er wird angezeigt.

