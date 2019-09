Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++ Rheinfelden: A 98 nach Auffahrunfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz +++

Freiburg (ots)

Derzeit ist die A 98 zwischen Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein gesperrt. Der Verkehr wird in Richtung Rheinfelden an der Anschlussstelle Lörrach-Ost ausgeleitet. Gegen 09:50 Uhr war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Transporter-Fahrer war mit hoher Geschwindigkeit auf das Lkw-Stauende aufgefahren. Der Transporter-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Rheinfelden dürfte noch länger andauern. Er wird nachberichtet.

