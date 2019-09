Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Auffahrunfall mehrere Beteiligte und hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Neustadt, B31, Höhe Schneekreuz - Heute Morgen, 25.09.2019, um 07.20 Uhr kam es auf der B31 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Beteiligten. Die Geschädigten mussten in Fahrtrichtung Löffingen verkehrsbedingt aufgrund des starken Verkehrsaufkommens anhalten. Der 49 Jahre alte Unfallverursacher hat dies zu spät erkannt und fährt auf den ersten, direkt vor ihm stehenden Pkw auf. Anschließend schiebt er diesen dann auf den davor stehenden Pkw. Der zuerst geschädigte 61 Jahre alte Fahrzeugführer wurde bei diesem Aufprall leicht verletzt. Er wurde zu Begutachtung durch das DRK in die Helios-Klinik gebracht. Über den Grad der Verletzung ist bislang nichts bekannt. An allen Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000.- Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch den Streifendienst des Revier Titisee-Neustadt aufgenommen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Anzeige der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

