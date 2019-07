Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheibe eingeworfen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 12.07.2019

Scheibe eingeworfen Alsfeld - Unbekannte Täter betraten in der vergangenen Nacht (11.7./12.7.), zwischen 20 Uhr und 9 Uhr, ein Grundstück in der Alicestraße und warfen an einer Tür eines Nebengebäudes eine Scheibe ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

