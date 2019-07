POL-OH: Warnung vor falschen Polizeibeamten am Telefon

Polizeipräsidium Osthessen

Warnung vor falschen Polizeibeamten am Telefon Region - Erneut warnt die Polizei vor falschen Polizeibeamten am Telefon. In den vergangenen Tagen klingelte bei meist älteren Leuten aus dem Raum Lauterbach der Telefonapparat. Die unbekannten Betrüger gaukelten in dem Gespräch ihren Opfern vor, dass sie in das Visier von Einbrecher gerückt seien. Auf einer aufgefundenen Liste habe die Adresse gestanden. In keinem der zehn bekannt gewordenen Fälle fiel jemand auf die Betrugsmasche herein. Ihre Polizei rät: - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen Preis - Gehen Sie auf keine Forderungen ein - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Informieren Sie die Polizei - Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie zum Beispiel im Internet unter www.senioren-sind-auf -Zack.de

