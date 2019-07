Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen auf der BAB 5

Bad Hersfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2019, gg. 18.15 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, AD Hattenbach in Richtung AD Reiskirchen, zwischen der AS Alsfeld (West) und der AS Homberg (Ohm), km 398,200, Gemarkung Romrod, Landkreis Vogelsberg, ein Verkehrsunfall mit fünf zum Teil schwer verletzten Personen.

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer aus Norwegen befuhr mit seinem PKW, welcher mit zwei weiteren Personen besetzt war, den o. g. Autobahnab-schnitt auf dem linken von zwei Fahrstreifen und musste verkehrsbe-dingt abbremsen. Nachfolgend führte ein 43-jähriger Mann einen Mannschaftstransport-wagen einer Feuerwehr aus dem Saarland, welche sich nicht im Einsatz befand. Er erkannte die Verkehrssituation offensichtlich zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Ein 31-jähriger männlicher PKW-Fahrer aus der Hansestadt Lübeck, welcher hinter dem Feuerwehrfahrzeug fuhr, kam ebenfalls nicht recht-zeitig zum Stehen und stieß gegen den bereits verunfallten Mannschaftstransportwagen. Hierbei verletzten sich seine 29-jährige schwangere Beifahrerin sowie die insgesamt vier Insassen in dem Feuerwehrfahrzeug. Die beiden schwer- und drei leicht verletzten Personen wurden in das Universitätsklinikum Gießen bzw. in das Kreiskrankenhaus Alsfeld verbracht.

Vor Ort waren ein Notarzt, vier Rettungswagenbesatzungen sowie die freiwillige Feuerwehr aus Alsfeld eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000,- Euro. Die Bundesautobahn war für etwa 30 Minuten voll gesperrt, bis zur endgültigen Räumung wurde der Verkehr im Anschluss über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Nur kurze Zeit zuvor, gg. 17.50 Uhr, ereignete sich etwa in gleicher Höhe auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Nord bereits ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei wurden keine Personen verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000,- Euro. Der linke Fahrstreifen war für etwa eine Stunde blockiert.

Aufgrund der Verkehrsunfälle entstand jeweils entsprechender Rückstau.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

