Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sonnenbrille und Schuhe aus Fahrzeug entwendet

Fulda (ots)

NEUHOF. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag (12.07.) aus einem schwarzen Renault Twingo eine Sonnerbrille der Marke Ray-Ban sowie Adidas-Schuhe in noch unbekanntem Wert entwendet. Das Fahrzeug wurde am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes im Zollweg von der Geschädigten abgestellt. Als sie gegen 3:30 Uhr zurückkehrte stellte sie eine heruntergelassene Fensterscheibe und einen offenstehenden Kofferraum fest.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

