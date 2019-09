Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung

Freiburg (ots)

Am 17.09.2019, um 00.20 Uhr kam es in Hinterzarten, in einer Wohnung in der Rathausstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei dort gemeinsam wohnenden Personen. Die beschuldigte Person schubste den Geschädigten gegen eine Scheibe, so dass diese zu Bruch ging und dieser sich an den Scheibensplittern verletzte. Auch wurden die Kleidung bzw. der getragene Schmuck zerstört. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde der Geschädigte auch mehrfach beleidigt. Beim Eintreffen der Streife des Reviers Titisee-Neustadt befand sich der Beschuldigte zunächst nicht in der Wohnung. Bei der Sachverhaltsaufnahme kehrte er jedoch wieder zurück. Ein durchgeführter Alkomattest ergab, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Versorgung der entstandenen Verletzungen lehnten beide Beteiligten ab.

Der Polizeiposten Hinterzarten hat die Ermittlungen übernommen.

