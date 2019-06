Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Ampelmast geprallt - ein Leichtverletzter

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 21-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Samstag (08.06.2019) kurz nach Mitternacht in der Heilbronner Straße leichte Verletzungen erlitten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 45000 Euro. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der 21-Jährige mit seinem Mercedes kurz vor der Auffahrt zur Friedrichswahl frontal gegen eine Ampelanlage. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, die Ampel wurde komplett zerstört.

