Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Manipulationen von Führerscheinprüfungen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Mittwoch (05.06.2019) drei Männer im Alter von 34, 37 und 39 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, theoretische Führerscheinprüfungen zu manipulieren. Gegen 09.20 Uhr kontrollierten die Beamten in der Mauthestraße einen mit drei Männern besetzten Ford Mondeo. Da der 39 Jahre alte Beifahrer keinen Ausweis mit sich führte, durchsuchten die Beamten das Auto. Dabei entdeckten sie mehrere Ausweisdokumente, deren Inhaber nicht im Auto waren, zwei mutmaßlich verfälschte Personaldatenblätter aus griechischen Reisepässen, einen mutmaßlich verfälschten syrischen Reisepass sowie Dokumente, die im Zusammenhang mit theoretischen Führerscheinprüfungen standen. Ermittlungen ergaben, dass die mutmaßlich verfälschten Personaldatenblätter sowie der verfälschte Reisepass die Namen von Führerscheinbewerbern enthielten, jedoch jeweils ein Passbild des 39-jährigen Beifahrers zeigten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 39-Jährige die theoretischen Prüfungen anstelle der Führerscheinbewerber durchführen sollte. Die noch losen Personaldatenblätter sollten vom 37 Jahre alten Mitfahrer in echte Reisepässe eingearbeitet werden. Die Führerscheinstelle wurde über die Erkenntnisse informiert. Die Ermittlungen dauern an. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen vorerst auf freien Fuß gesetzt.

