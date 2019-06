Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad fährt auf Auto auf

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 23 Jahre alter Hondafahrer ist am Freitagnachmittag (07.06.2019) in der Pragstraße auf den BMW eines 38-Jährigen aufgefahren, er hat sich dabei verletzt. Der 38-Jährige fuhr gegen 14.25 Uhr mit seinem BMW der Dreier-Reihe in der Pragstraße auf dem linken Fahrstreifen Richtung Pragsattel, der Motorradfahrer befand sich mit seiner Honda CB 650 dahinter. Als die Ampel an der Einmündung Haldenstraße auf Rotlicht schaltete, bremste der BMW-Fahrer ab. Der Motorradfahrer bemerkte dies offenbar zu spät, er versuchte noch nach rechts auszuweichen, streifte jedoch das Heck des BMW und stürzte. Rettungskräfte versorgten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Die Pragstraße musste zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe in Fahrtrichtung Pragsattel bis zirka 15.25 Uhr gesperrt werden.

