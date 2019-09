POL-FR: Denzlingen: Zeuge hilft zur Klärung eines Diebstahls

Polizeipräsidium Freiburg

In der Nacht auf Dienstag machte es ein Denzlinger Anwohner genau richtig und half der Polizei, einen Diebstahl zu aufzuklären. Dem Zeugen fiel auf, dass sich jemand an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machte. Vom Tatverdächtigen unbemerkt, informierte er die Polizei, die schnell vor Ort war. Der Tatverdächtige, ein junger Erwachsener aus Freiburg, konnte gestellt werden. Die Recherchen der Polizei ergaben, dass sich der junge Mann sehr wahrscheinlich tatsächlich gerade ein Fahrrad "organisieren" wollte. Ferner konnten die Ermittler bei ihm ein anderenorts entwendetes E-Bike feststellen und beschlagnahmen. Zwischenzeitlich steht auch fest, wo dieses gestohlen wurde. Der Eigentümer ist bereits verständigt und bekommt sein Fahrrad zurück. Die Ermittlungen gegen den jungen Tatverdächtigen dauern an.

