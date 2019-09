Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Unbekannter streift Spiegel eines geparkten Autos und fährt weiter - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 24.09.2019, hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Wagen in St.Blasien gestreift und ist anschließend geflüchtet. Gegen 08:45 Uhr kam es zu diesem Vorfall in der Bernau-Menzenschwander-Straße. Der Unbekannte beschädigte beim Vorbeifahren in Richtung Innenstadt einen rechts geparkten VW Up. An diesem wurde der Außenspiegel beschädigt, was ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro bedeutet. Das verursachende Fahrzeug soll ein blauer Kleinwagen mit WT-Kennzeichen gewesen sein. Der Polizeiposten St.Blasien bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben, sich dort zu melden (Kontakt 07672 92228-0).

