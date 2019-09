Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer und Fußgängerin stoßen zusammen

Freiburg (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin kam es am Montagmorgen, 23.09.2019, in Bad Säckingen. Eine 32 Jahre alte Frau hatte gegen 05:30 Uhr die Bergseestraße überquert. Ein herannahender 35 Jahre alter Radfahrer erkannte die Frau bei Dunkelheit zu spät und kollidierte mit ihr. Beide Beteiligte stürzten auf den Asphalt. Während sich der Radfahrer nur Schürfwunden zuzog, kam die Fußgängerin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sie erlitt Gesichtsverletzungen. Das Fahrrad wurde nur geringfügig beschädigt.

