Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einbruch in Betriebsgebäude

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende sind Unbekannte in ein Betriebsgebäude in der Robert-Gerwig-Straße in WT-Waldshut eingebrochen. Hierzu hebelten der oder die Täter eine Türe zum Werkstattbereich auf und drangen danach gewaltsam in mehrere Büro-, Lager- und Mitarbeiterräume ein. Eine rote Geldkassette und ein dreistelliger Bargeldbetrag waren die Beute der Täter. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Tatzeit lag genau zwischen Freitagabend, 20.09.2019 und dem frühen Montagmorgen, 23.09.2019. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch, Tel. 07741 8316-0, entgegen.

