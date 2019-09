POL-FR: Schopfheim: Verletzter Motorradfahrer

Polizeipräsidium Freiburg

Zu einem Unfall mit einem Verletzten kam es am Sonntag, 22.09.2019, gegen 14.50 Uhr, auf der L 139 in der Wiesleter Straße. Diese befuhr von Wieslet kommend in Richtung Enkenstein ein 27 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf. Auf Höhe der Einmündung zur Maibergstraße bog er nach links in Richtung Hausen im Wiesental ab und übersah dabei, dass von Enkenstein ein Motorradfahrer mit seiner Triumph-Maschine angefahren kam. Im Augenwinkel sah der 27-jährige, wie der Motorradfahrer eine Vollbremsung machte und zu Fall kam. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der 41 Jahre alte Kradfahrer verletzte sich im Bereich der Hüfte und wurde mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beträgt rund 500 Euro.

