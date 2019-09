Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Teningen-Nimburg: Küchenbrand

Am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, wurde im Teninger Ortsteil Nimburg, in der Schulstraße, zunächst ein Gebäudebrand gemeldet. Die Feuerwehren Teningen und Nimburg-Bottingen rückten sofort an und konnten Schlimmeres verhindern. Auf dem Herd war ein Topf vergessen worden, das Feuer hatte bereits auf Teile der Küche übergegriffen. Ein Übergreifen auf den Rest der Wohnung konnte von der Feuerwehr jedoch verhindert werden. Von den Bewohnern verletzte sich eine Frau zum Glück nur leicht.

Sasbach: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, zwischen 19 und 20 Uhr, wurde ein Audi A3 in der Hauptstraße beim Ausparken beschädigt. Beim Verursacherauto handelte sich um ein dunkles Fahrzeug mit Schrägheck und vermutlich französischer Zulassung. Es war besetzt mit einem männlichen Fahrer und zwei älteren Damen. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel. 07641 582-0 entgegen.

