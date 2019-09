Polizei Mettmann

POL-ME: 11-Jähriger geschubst und bestohlen - Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1909042

Mettmann (ots)

Am Freitag (06. September 2019), gegen 18:25 Uhr, entwendete ein Jugendlicher das Portemonnaie eines 11 Jahre alten Kindes am Busbahnhof, Rathausplatz 10, in Monheim am Rhein.

Nach eigenen Angaben wurde das Kind kurz vor dem Einsteigen in den Bus der Linie SB79 in Richtung Monheim-Kulturzentrum von dem Jugendlichen geschubst, so dass es zu Boden fiel. Das schwarze Portemonnaie, welches dem 11-jährigen Monheimer dabei aus der Hand fiel, nahm augenscheinlich der noch unbekannte Jugendliche auf und flüchtete daraufhin. In der Geldbörse befanden sich eine geringe Menge Bargeld sowie eine Krankenversicherungskarte und ein Schoko-Ticket-Fahrausweis des 11-Jährigen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und zum flüchtigen Jugendlichen machen können. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden:

- circa 13 - 14 Jahre alt - schwarze, kurze Haare - eher dunkler Teint - trug eine braun-graue Jacke - südländisches Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9595-6350, jederzeit entgegen.

