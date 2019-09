Polizei Mettmann

POL-ME: Alkoholisierter Fahrer entfernt sich vom Unfallort - Hilden - 1909040

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 06.09.2019, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 47jähriger Mann aus Solingen mit seinem Fiat die Walder Straße in Richtung der Hildener Innenstadt.

In Höhe eines Geldinstitutes stieß er mit seinem rechten Außenspiegel gegen die linken Außenspiegel zweier am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw (VW Golf und Opel Corsa) und entfernte sich ohne anzuhalten über den Ostring vom Unfallort.

Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfallhergang und verständigten umgehend die Polizei. Anschließend folgten sie mit ihrem Pkw dem flüchtigen Fiat Fahrer über die Autobahn A3 in Richtung Oberhausen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten durch die Zeugen zeitnah an den Fiat Fahrer herangeführt werden, sodass dieser an der Ausfahrt Mettmann von der Autobahn geleitet und an der Bergischen Landstraße kontrolliert wurde.

Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Solingers festgestellt. Der positiv durchgeführte Alkoholtest führte schließlich zu einer Blutprobenentnahme, sowie einer Sicherstellung seines Führerscheines. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An den drei Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell