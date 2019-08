Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190807-3: Berauschten Fahrer angehalten - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der 24-jährige Mann muss sich nach mehrjähriger Haftstrafe erneut in einem Strafverfahren verantworten.

Streifenbeamte überprüften am Mittwoch (07. August) um 00:00 Uhr in der Straße "Im Feldrain" einen Autofahrer. Der 24-Jährige saß in einem Wagen, an dem falsche Kennzeichen mit Kölner statt Recklinghausener Städtekennungen angebracht waren. Bei den angebrachten Kennzeichen besteht der Verdacht des Diebstahls. Die Beamten schraubten die Kennzeichen ab und stellten sie sicher. Der Fahrer stand unter Betäubungsmitteleinfluss und konnte keine Fahrerlaubnis aushändigen. Er selbst gab an, dass er bis Dezember letzten Jahres in verschiedenen Justizvollzugsanstalten mehrjährig untergebracht war. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Der Wagen blieb verschlossen am Anhalteort stehen. Die Ermittlungen hinsichtlich des Halters dauern an. (bm)

