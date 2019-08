Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190807-2: Exhibitionisten ermittelt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte haben einen zunächst unbekannten Autofahrer aus Dormagen, der sich vor einer Radfahrerin in schamverletzender Weise zeigte, ermittelt.

Eine 21-jährige Fahrradfahrerin befand sich am Dienstag (06. August) um 16:00 Uhr auf der Straße "Am Römerpfad", als sich von hinten ein Auto näherte und dicht neben ihr fuhr. Die 21-Jährige blickte ins Fahrzeuginnere und sah einen Mann, der sexuelle Handlungen an sich durchführte. Der Wagen mit fehlendem, hinterem Kennzeichen fuhr mit langsamen Tempo weiter neben ihr, bevor er stark beschleunigte und in Richtung "An der Kriegershecke" davonfuhr. Die 21-Jährige schilderte ihre Beobachtungen detailliert den aufnehmenden Beamten. Denen fiel auf, dass derselbe Wagen etwa eine halbe Stunde vorher von ihnen wegen des fehlenden, hinteren Kennzeichens im Kölner Weg angehalten und der Fahrer kontrolliert wurde. Nach aufwändigen Recherchen führten erste Hinweise in den Bereich Neuss. Dort ermittelten weitere Streifenbeamte an der Halteranschrift und trafen auf den 29-jährigen Tatverdächtigen nebst seinem Wagen. Der Mann bestritt nach Belehrung die ihm vorgeworfene Tat. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 11 in Hürth dauern an. (bm)

