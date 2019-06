Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Bullay - Zeugen gesucht

Bullay (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 14. auf den 15.06.2019 wurden in Bullay in der Bergstraße insgesamt 12 Kanal- und Gullydeckel ausgehoben. Auf Grund der frühen Meldung eines aufmerksamen Bürgers kam nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand zu Schaden. Hierbei handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben machen können, welche der Tatklärung dienlich sein können.

