Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Schwerer Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Moltkestraße (Landesstraße 75) gekommen.

Um 19:25 Uhr befuhr ein 67-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg mit seinem Fahrrad die Moltkestraße (L 75) aus Bokholt-Hanredder kommend in Richtung Barmstedt. Kurz vor der Einmündung zur Pinneberger Landstraße stürzte der Radfahrer aus noch unbekannter Ursache und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt waren. Unfallzeugen werden daher gebeten, sich unter Tel. 04123 / 68408-0 mit der Polizei in Barmstedt in Verbindung zu setzten.

Für die Unfallaufnahme blieb die Moltkestraße (L 75) zwischen Ortseingang und Pinneberger Landstraße für etwa eine Stunde gesperrt.

