Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Pelkum (ots)

Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Autofahrer am Dienstag, 12. März, zwischen 14.55 Uhr und 18.10 Uhr auf der Wilhelm-Nabe-Straße. Er hatte einen, in Höhe der Haus-Nummer 3 zum Parken abgestellten Opel beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt . Es entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro an dem weißen Adam. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell