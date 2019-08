Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Mittwochmittag (07.08., 13.05 Uhr) befuhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer den Westfalenweg in Richtung Westweg. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß an der Einmündung Westfalenweg / Strothweg mit einem Autofahrer, welcher mit seinem BMW den Strothweg in Richtung Gütersloh entlang fuhr.

Der 68-jährige Verler stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer, ebenfalls ein Verler, verletzte sich nicht.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 600 Euro.

