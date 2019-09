Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Angriff auf Rettungskräfte

Ihringen: Einbruch in Schulgebäude

Breisach: Verkehrsunfall mit zwei Pedelecs

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD (3 Meldungen)

Ihringen: Angriff auf Rettungskräfte

Am Freitagabend, 20.09.2019, gegen 21.20 Uhr, wurde in Ihringen in der Wasenweilerstraße eine verletzte Person mit einer blutenden Kopfwunde gemeldet.

Im Rahmen der ärztlichen Versorgung wurde die stark alkoholisierte männliche Person plötzlich aggressiv und griff im Rettungswagen das ihn versorgende Sanitätspersonal an. Hierbei wurde eine Sanitäterin leicht am Finger verletzt.

Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde die Person in Gewahrsam genommen. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Breisach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und der 58-jährige Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand angezeigt.

Ihringen: Einbruch in Schulgebäude

Über das Wochenende wurde in die Schule im Schulweg in Ihringen eingebrochen und mehrere Türen zu den Klassenzimmern und dem Sekretariat aufgebrochen, so dass Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Entsprechende Wertgegenstände waren jedoch in der Schule nicht vorhanden, sodass es nur beim beträchtlichen Sachschaden blieb.

Wer am Wochenende in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich, mit dem Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

Breisach: Verkehrsunfall mit zwei Pedelecs

Zwei verletzte Radfahrerinnen sind das Ergebnis einer kleinen Unachtsamkeit nach einem Fahrradausflug auf dem Tuniberger Höhenweg. Am Samstagmittag, gegen 14.30 Uhr fuhren zwei Schwestern mit ihren Pedelecs nebeneinander, als sich die beiden Lenker-Enden berührten. Dadurch gerieten beide Frauen aus dem Gleichgewicht und kamen zu Fall. Hierbei zogen sich die 59- und 61-jährigen Frauen Prellungen und Schürfwunden zu. Die ältere der beiden Frauen erlitt zusätzlich noch eine Fraktur am linken Handgelenk, sodass der Einsatz des Rettungswagens und ein Transport ins Krankenhaus notwendig wurden.

