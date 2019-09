Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin kollidiert mit Linienbus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 20-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Donnerstag, 19.09.2019, gegen 07.15 Uhr in der Merzhauser Straße ereignete. Diese fuhr zuvor stadteinwärts und scherte zum Überholen einer in gleicher Richtung fahrenden Radfahrerin aus. Dabei kollidierte sie mit einem ebenfalls in Richtung Stadt fahrenden Linienbus und kam dadurch zu Fall. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 300 Euro belaufen.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen des Verkehrsvorganges, sich unter 0761-882 3100 zu melden.

