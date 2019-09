Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Zwei Verkehrsunfälle mit schwerer verletzten Motorradfahrern

Freiburg (ots)

Lenzkirch, B-315 - Am Sonntag, 22.09.2019 mussten die Dienstgruppen des Polizeirevier Titisee-Neustadt zwei Mal zur Unfallaufnahme nach Lenzkirch um auf der B-315 jeweils einen Verkehrsunfall mit allein beteiligten Motorradfahrern aufzunehmen. Der erste Unfall um 14.25 Uhr ereignete sich als ein Motorradfahrer, 30 Jahre alt, ohne ersichtlichen Grund in einer Rechtskurve stürzte und über die Fahrbahn schleuderte. Der Fahrer wurde hierbei nicht unerheblich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen werden. Lebensgefahr besteht keine. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 7000.- Euro. Um 18.10 Uhr stürzte erneut ein Motorradfahrer, 30 Jahre alt, allein beteiligt, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve und kollidiert mit der rechten Leitplanke. Auch dieser Fahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Freiburg geflogen. Über die Schadenhöhe an seinem Motorrad ist nichts bekannt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt wird nach Abschluss der Ermittlungen die notwendigen Anzeigen beim Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald vorlegen.

