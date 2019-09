Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Im Parkhaus verunglückt - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Der Fahrer eines Fords hat am Freitagabend, 20.09.2019, kurz nach 21:00 Uhr, im Parkhaus eines Einkaufsmarktes in Lörrach die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen einen Treppenstahlbau gestoßen. Dabei erlitten der 32 Jahre alte Fahrer und zwei Mitfahrer im Alter von 21 und 18 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Unfallursache dürfte in einer überhöhten Geschwindigkeit gelegen sein. Dadurch war der Wagen ins Schleudern geraten. Der Ford musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte bei rund 14000 Euro liegen. Das Parkhaus wurde nicht beschädigt.

