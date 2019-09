Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Motorradfahrer stürzt - Verursacher fährt weiter - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit seiner Yamaha befuhr am Samstag, 21.09.2019, gegen 11.10 Uhr, ein 24 Jahre alter Motorradfahrer die L 149 von Präg kommend in Richtung Geschwend. Kurz nach Passieren einer Linkskurve setzte der 24-jährige zum Überholen des vor ihm fahrenden BMW an. Als er sich auf Höhe des linken vorderen Kotflügels befand, lenkte der BMW-Fahrer ruckartig und ohne zu blinken nach links und drängte somit den Kradfahrer von der Fahrbahn ab. Dieser kam zu Fall. Glücklicherweise verletzte er sich beim Sturz nicht. Der BMW-Fahrer bemerkte den Unfall, überholte dennoch ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern. Der Überholte bekam den Unfall ebenfalls mit und fuhr dem Verursacher hinterher, bis er ihn auf Höhe Gschwend anhalten konnte. Der Unfallverursacher zeigte kein Interesse an der Schadensregulierung und fuhr wieder weiter. Der Mann war zirka 35 Jahre alt und 185 cm groß. Er hatte dunkle kurze zurück gegeelte Haare. Er trug einen dünnen Bart, hatte ein südländisches Aussehen und sein BMW Züricher Kennzeichen. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben könne, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

