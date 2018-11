POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinsprektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 24.11.2018

Peine (ots) - Einbruch in Vereinsheim Wendeburg-Sophiental, 23.11.2018, 15:30 Uhr - 22:16 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Freitag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 22:16 Uhr in das Vereinsheim JG Sophiental am Kanal ein. Nachdem die Täter die Eingangstür aufgebrochen hatten, durchsuchten sie diverse Räumlichkeiten. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Alkoholisierter Fahrzeugführer mit 1,45 Promille unterwegs Lengede-Woltwiesche, 24.11.2018, 00:00 Uhr

Die Polizei Vechelde kontrollierte einen 46-jährigen Fahrzeugführer, der offensichtlich alkoholisiert mit einem Daimler Sprinter auf der Königsberger Straße unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 46-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Fahrzeugführerin war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis Telgte, Vöhrumer Straße, 23.11.2018, 23:20 Uhr

Die Polizei Peine konnte eine 46-jährige Frau aus Vöhrum als Fahrzeugführerin eines Audi anhalten und kontrollieren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Frau untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Stedum, Sohlstraße, 17.11.2018, 18:00 Uhr - 18.11.2018, 12:00 Uhr

Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen grauen Pkw Opel Corsa, der auf der Sohlstraße in Stedum abgestellt war. Der entstandene Schaden befindet sich im Bereich der Stoßstange hinten links. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Peine, Telefon 05171-9990, zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Stederdorf, Peiner Straße, 23.11.2018, 18:35 Uhr

Am Freitagabend kam es auf der Peiner Straße zu einem Auffahrunfall. In Höhe der Ampelkreuzung fuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Fiat auf einen vor ihr verkehrsbedingt stehenden Pkw Renault auf. Die im Renault befindliche 61-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und wurde vorsorglich dem Klinikum Peine zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 EUR.

Versuchte Brandstiftung an einem Pkw Vechelde, Kurt-Schumacher-Straße, 23.11.2018, 06:14 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am Freitagmorgen einen Pkw Ford Fiesta in Brand zu setzen. Durch einen Zeugen konnte das Feuer jedoch noch vor Übergreifen auf den Pkw mit Wasser abgelöscht werden. Der Pkw blieb unbeschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Peine, Telefon 05171-9990, zu melden.

