Wolfenbüttel (ots) - Mehrere Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss festgestellt

1. Schladen, Wilhelm-Raabe-Straße, 23.11.2018, 22:50 Uhr 2. Wolfenbüttel, Frankfurter Straße, 23.11.2018, 23:10 Uhr 3. Wolfenbüttel, Jägermeisterstraße, 24.11.2018, 05:05 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Polizei umfangreiche Verkehrskontrollen in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel durch. In diesem Zusammenhang wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. So wurde gegen 22:50 Uhr in der Wilhelm-Raabe-Straße in Schladen ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Schladen-Werla, um 23:10 Uhr in der Frankfurter Straße in Wolfenbüttel ein 37-jähriger Mann aus Wolfenbüttel und um 05:05 Uhr in der Jägermeisterstraße in Wolfenbüttel ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Hötensleben kontrolliert. Bei allen kontrollierten Personen stellte sich im Rahmen der Verkehrskontrolle heraus, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Allen Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei dem 24-jährigen Mann aus Hötensleben stellte sich zudem heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Deshalb wurde ein zusätzliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin - 1 Person leicht verletzt

Wolfenbüttel, Krambuden, 23.11.2018, 10:30 Uhr

Ein 71-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitagvormittag im Schritttempo mit seinem Transporter die Fußgängerzone im Bereich Krambuden in Wolfenbüttel. Dabei übersah er eine 56-jährige Fußgängerin und berührte diese mit seiner rechten Fahrzeugseite. Dabei kam diese zu Fall und erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Weiterer Sachaschaden entstand nicht.

