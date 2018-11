POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 23.11.2018

Peine (ots) - Rüttelplatte entwendet

Unbekannte Täter gelangten unberechtigt auf ein Betriebsgelände im Berkumer Weg in Peine und entwendeten anschließend eine gesicherte Rüttelplatte. Die Tat ereignete sich am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.200 Euro.

Kellerraum aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch, 14:00 Uhr, und Donnerstag, 14:00 Uhr, einen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Bauhof" gewaltsam auf und entwendeten im Anschluss Alkoholika und Lebensmittel. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstag, um 07:45 Uhr, kam es auf der Herrenfeldstraße Ecke Posener Straße in Peine zu einem Verkehrsunfall. Ein 57- jähriger aus Dresden wollte mit seinem PKW von der Posener Straße nach rechts in die Herrenfeldstraße abbiegen. Hierbei übersah er allerdings den von links kommenden 15- jährigen Radfahrer aus Peine, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

