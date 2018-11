POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.11.2018. Nach Wohnungseinbruch wird offensichtlich Schmuck entwendet.

Salzgitter (ots) - Salzgitter Lichtenberg, Breymannweg, 21.11.2018, 15:20-20:15 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die Täter ein Fenster des Wohnhauses auf und konnten auf diese Weise das Objekt betreten. In dem Haus wurden zahlreiche Behältnisse durchsucht. Die Täter entwendeten offensichtlich Schmuck. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

