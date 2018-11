POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 23.11.2018 - 24.11.2018, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots) - Sachbeschädigung, versuchter Einbruch in eine Pension - Ort: 38229 Salzgitter Heerte, Bäckerklint. Zeit: Freitag, 23.11.2018, 16:00 Uhr - 22:00 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde die Eingangstür einer Pension in Heerte beschädigt. Dies musste um 22:00 Uhr durch den Pensionsbetreiber festgestellt werden. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Durch den Täter war der Glaseinsatz der Tür zerstört worden. Ein Eindringen in die Pension erfolgte jedoch nicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung bzw. einem versuchten Einbruch.

Verkehrsunfall - Ort: 38226 Salzgitter, Peiner Straße. Zeit: Freitag, 23.11.2018, 14:40 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit fuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel in seinem Pkw BMW aus Unachtsamkeit einem vorausfahrenden Pkw VW auf, der von einer 34-jährigen Frau aus dem Landkreis Peine geführt wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zwei kleine Kinder aus dem VW, wenige Monate und 1 ½ Jahre alt, wurden vorsorglich und für eine Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, sind aber glücklicherweise unverletzt.

Sachbeschädigung an Apothekenscheibe - Ort: 38226 Salzgitter, Am Schölkegraben. Zeit: Freitag, 23.11.2018, 18:30 Uhr - Samstag, 24.11.2018, 08:10 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Scheibe der Apotheke in der Straße Am Schölkegraben. Der Schaden wurde von der Inhaberin am frühen Samstag Morgen festgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

