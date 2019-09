Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auto übersieht Roller

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi war am Freitag, 20.09.2019, gegen 12.10 Uhr, ein 59 Jahre alter Mann auf der Emil-Barell-Straße unterwegs. Als er in den Gmeiniweg abbog, übersah er einen von vorn kommenden Roller mit seinem 39-jährigen Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Rollerfahrer leicht verletzte. Der Audifahrer blieb unverletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, am Audi 1000 Euro.

md/ma

