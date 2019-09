Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Total betrunken nach Hause gefahren

Freiburg (ots)

Am Samstagabend ist ein Autofahrer total betrunken von WT-Tiengen nach Hause gefahren. Der Polizei war kurz nach 18:00 Uhr mitgeteilt worden, dass eine offenbar völlig besoffene Person an einem geparkten Pkw in der Bahnhofstraße lehne. Es mache den Eindruck, als wolle dieser Mann weggefahren. Eine Frau sprach den Mann an, der sie aber nur anblaffte. Nachdem der Mann sich ins Auto setzte und kurz weggeknickt war, fuhr er davon. An der Wohnanschrift konnte der 65-jährige angetroffen werden. Er war schon im Bett und wurde von der Polizei geweckt. Eine Alkoholüberprüfung ergab knapp 1,5 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, seinen Führerschein ist er los.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell