POL-PB: Samstag, 27.07.19, 23:22 h, L 822 zwischen Ostenland und Delbrück Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit einer schwerverletzten Person

Delbrück (ots)

Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 822 von Ostenland Richtung Delbrück. Nach einem Überholvorgang verlor er in einer leichten Linkskurve auf der erneuerten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Verkehrszeichen, einen Leitpfosten und zwei Bäume. Am letzten Baum kam der Pkw auf der Fahrerseite zum Liegen. Da in der Atemluft des schwer verletzten Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

