Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190416 - 434 Frankfurt-Niederrad: Pkw aufgebrochen

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter schlug am Montag, den 15. April 2019, gegen 18.20 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines in der Buchenrodestraße geparkten BMW ein. Aus dem Fahrzeug entwendete er eine schwarze Handtasche, in der sich u.a. die Personalunterlagen der 18-jährigen Geschädigten sowie Scheckkarte und Geldbörse mit etwa 20 EUR befanden.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung der Sandhöfer Allee. Zeugen, die dies beobachteten beschreiben den Täter wie folgt:

20-40 Jahre alt, braune Haare, südländisches Erscheinungsbild, insgesamt dunkel gekleidet. Hatte eine Baseballmütze ins Gesicht gezogen und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Benutzte ein schwarzes Trekkingfahrrad mit einem Korb am Lenker.

