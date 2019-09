Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Rettungshubschrauber im Einsatz wegen gestürzter Radfahrerin

Freiburg (ots)

Wegen einer gestürzten Radfahrerin war am Sonntag, 22.09.2019, ein Rettungshubschrauber in Wutach-Ewattingen im Einsatz. Gegen 12:40 Uhr war eine 51-jährige Frau auf einem Fahrrad-Trail zu Fall gekommen. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch die Bergwacht und ein Notarzt an der Unglücksstelle. Glücklicherweise wurde die Frau nicht allzu schwer verletzt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell