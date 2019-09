Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Rauchentwicklung aus Keller

Freiburg (ots)

Zu einer unklaren Rauchentwicklung sind die Feuerwehr und der Rettungsdienst am Sonntag, 22.09.2019, nach Bad Säckingen-Wallbach ausgerückt. Kurz vor 14:00 Uhr war Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses gemeldet worden. Wie sich herausstellte, hatten sich Gegenstände, die sich in einem Metallbehältnis befanden, entzündet. Das Feuer konnte schnell gelöscht, ein Übergreifen auf Gebäudeteile konnte so verhindert werden. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Die Ursache ist unbekannt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell