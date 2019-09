Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Früchtediebstahl in Schrebergarten

Kenzingen: Wohnwagendiebstahl

Kenzingen: Betrunkener Traktorfahrer

Bahlingen: Unfallflucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Kenzingen: Früchtediebstahl in Schrebergarten

Am Sonntagabend, gegen 18:40 Uhr, wurde mitgeteilt, dass soeben drei Personen in einem Schrebergarten Nüsse, Kürbisse und Birnen vom Boden aufsammeln und in Tüten verstauen würden. Die drei seien augenscheinlich nicht die Besitzer des Schrebergartens. Bei der polizeilichen Überprüfung konnten drei Frauen angetroffen werden, die bereits etwa fünf Kilogramm Früchte eingesammelt hatten. Die Frauen müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Kenzingen: Wohnwagendiebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 0:30 Uhr, konnten Zeugen in der Breitenfeldstraße beobachten, wie von einem eingezäunten Mietstellplatz für Wohnwagen und Wohnmobile von zwei maskierten Tätern ein Wohnwagen entwendet wurde. Die Unbekannten brachen mit erheblicher Krafteinwirkung zwei Tore auf und konnten den Wohnwagen an ein Zugfahrzeug hängen, mit dem sie unerkannt entkamen. Die Marke des Wohnwagens ist noch nicht bekannt, da der Eigentümer noch nicht erreicht werden konnte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0, entgegen.

Kenzingen: Betrunkener Traktorfahrer

Durch mehrere Anrufer wurde am Freitagabend, gegen 17:20 Uhr, mitgeteilt, dass ein Traktorfahrer von Bombach nach Kenzingen in Schlangenlinien gefahren und nun sogar umgekippt sei. Vor Ort stellte die Streife fest, dass der 49-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Eine Strafanzeige sowie der Verlust seines Führerscheins sind die Folge.

Bahlingen: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagvormittag, 11 Uhr, wurde in der Hauptstraße auf Höhe der Apotheke ein parkender Pkw gestreift. Der Verursacher dürfte aus Richtung Riegeler Straße in Fahrtrichtung Eichstetten gekommen sein. Vermutlich handelt es sich beim Auto des Verursachers um einen SUV oder einen Transporter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0, entgegen.

ak / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell