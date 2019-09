Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen/ LKr Lörrach Nächtliche Überwachung der Höchstgeschwindigkeit auf der A5; Höchstgeschwindigkeit um mehr als 100 km/h überschritten

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Erneut haben Beamte des Verkehrskommissariats Weil am Rhein, von Samstag auf Sonntag, Verkehrsüberwachungsmaßnahmen sowie Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB 5 durchgeführt. Es wurden zahlreiche Fahrzeuge festgestellt die die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h gering überschritten, jedoch nicht beanstandet werden mussten. 5 Fahrzeugführer gelangten zur Anzeige da sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um mehr als 41 km/h überschritten und somit mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen müssen. Den Spitzenwert des Abends erreichte allerdings ein schweizer Fahrzeugführer. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 228 km/h in der 120 km/h-Zone gemessen. Er musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen. Des Weiteren erwarten ihn ein dreimonatiges Fahrverbot in Deutschland sowie Punkte in Flensburg.

