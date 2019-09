Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Drei Autos durch Feuer beschädigt

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 21.09.2019, kurz nach 8 Uhr, wurden der Polizei drei brennende Autos in Waldkirch (Am Schänzle) gemeldet. Ermittler des Kriminalkommissariats Emmendingen gehen dem Verdacht nach, ob es sich um eine Brandstiftung gehandelt haben könnte.

Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Eine erste vorsichtige Schätzung des Gesamtschadens beläuft sich auf 20.000 Euro.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Wer hat am Samstagmorgen, 21.09.2019, vor 8 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich "Am Schänzle" beobachtet? Die Kripo Emmendingen nimmt Hinweise unter Tel. 07641 582-200 entgegen.

