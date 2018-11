POL-HS: Gartengeräte entwendet

Heinsberg-Karken (ots) - In eine Kammer einer Stallanlage an der Straße Am Winkel drangen unbekannte Täter in der Nacht zum 26. November (Montag) gewaltsam ein und entwendeten daraus drei hochwertige Gartengeräte der Marke Stihl.

Aus einem Schuppen auf einem Grundstück an der Straße Stiegel wurde zwischen Samstag (24. November) und Montag (26. November) eine Kettensäge erbeutet.

