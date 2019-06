Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Lauter Gesang führte zur Eskalation

Schwerin (ots)

Weil ein 18-Jähriger am 10.06.2019 in der Regionalbahn von Schwerin nach Berlin Musik mit seinem Handy hörte und einige Textpassagen laut mitsang, sprachen ihn zwei Frauen an, sich zu mäßigen. Hintergrund hierfür war auch, dass die laut gesungenen Textpassagen sexistischen und beleidigenden Inhaltes waren.

Sofort begann er und seine Begleiterin die beiden Frauen zu beleidigen, bedrohen und diese anzuspucken. Woraufhin durch die beiden Frauen die Bundespolizei verständigt wurde. Zusammen mit Kräften des Polizeihauptreviers Ludwigslust konnten die beiden Tatverdächtigen gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern auf dem Bahnsteig angetroffen werden. Hier fand eine Befragung der Beschuldigten und Zeugen statt. Gegen die Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Durch den Sachverhalt kam es zu einer 80-minütigen Verspätung des Zuges.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell