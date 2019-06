Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mit total gefälschtem polnischen Aufenthaltstitel unterwegs

Rostock (ots)

Für zwei armenische Staatsangehörige endete die Reise vorerst am Überseehafen Rostock. In der Nacht des 05.06.2019 wurde das Bundespolizeirevier Rostock Überseehafen von einem Mitarbeiter des Fährterminals der Firma Stena-Lines darüber informiert, dass sich dort eine Person befinde, die nach Schweden reisen möchte, dessen vorgelegten Dokumente Unregelmäßigkeiten aufwiesen. Die verständigten Bundespolizisten stellten bei der Überprüfung des einen vorgelegten Dokumentes fest, dass es sich bei dem polnischen Aufenthaltstitel vermutlich um eine Totalfälschung handelt. Weitere polizeiliche Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass der armenische Staatsangehörige bereits am 25.05.2019 versucht hatte, mit einem total gefälschten tschechischen Aufenthaltstitel nach Dänemark einzureisen. Gegen den 21-jährigen Armenier wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell