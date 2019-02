Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Mann hinter Steuer verstorben

Dörpen (ots)

Ein 58-jähriger Mann ist gestern Nachmittag hinter dem Steuer seines LKW verstorben.

Der Mann aus Papenburg fuhr gestern Nachmittag gegen 15:25 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine die B401 aus Oldenburg kommend in Richtung B70. Er verlor das Bewusstsein und sank hinter dem Lenkrad zusammen. Der LKW verlor an Geschwindigkeit, geriet an den Fahrbahnrand und kollidierte mit der Leitplanke. Zeugen des Vorfalls eilten zum Führerhaus und leiteten Erste Hilfe Maßnahmen ein. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 58-Jährigen feststellen. Vermutlich hat der Mann einen Herzinfarkt erlitten.

