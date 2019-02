Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines grünen Citroen mit niederländischem Kennzeichen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15:00 Uhr auf dem Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der Rollerfahrer fuhr den Gildehauser Weg in Richtung Nordhorn. Kurz vor der Straße Kleines Birkenvenn wurde er von einem Auto überholt. Der Fahrer scherte aufgrund eines entgegenkommenden LKW direkt vor dem Roller wieder ein, so dass der Rollerfahrer stark abbremsen musste. Infolgedessen kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte zu Boden. Der 48-jährige Nordhorner zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Roller entstand Sachschaden. Der Fahrer des grünen Citroen entfernte sich von der Unfallstelle. Möglicherweise dürfte das niederländische Kennzeichen mit den Ziffern 74 beginnen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



