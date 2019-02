Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen/Lohne - Unfall mit hohem Sachschaden

Wietmarschen/Lohne (ots)

Gestern kam es am frühen Morgen auf dem Westring zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr die Lohner Straße in Richtung der Straße Auf der Haar. Im Kreuzungsbereich des Westringes kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Auto, welches den Westring in Richtung B213 befuhr. Der 51-jährige Mann aus Lingen und ein 30-jähriger Mann aus Wietmarschen wurden leicht verletzt. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim